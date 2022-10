Actuellement, Soc Trang compte 354 professeurs de langue khmère. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Soc Trang est une province avec une grande population khmère, représentant plus de 30% de la population provinciale, de sorte que la préservation de la langue et de l'écriture des minorités ethniques est plus que jamais d’actualité.



Pendant de nombreuses années, la prise en charge et l'alphabétisation dans les zones khmères ont été considérées comme des solutions importantes pour améliorer la qualité des ressources humaines au service du développement socio-économique de la localité.

Selon le Service de l'éducation et de la formation de la province de Soc Trang, à la fin de l'année scolaire 2021-2022, la province compte 481 écoles de tous niveaux, dont 133 écoles enseignant les caractères khmers, avec 42.204 élèves. En outre, elle compte également 10 écoles-internats pour les minorités ethniques avec plus de 3.000 élèves par an, tous y sont formés gratuitement et les dépenses quotidiennes sont prises en charge.

Actuellement, Soc Trang compte 354 professeurs de langue khmère, y compris des professeurs à temps partiel, dont plus de 80% répondent aux normes nationales. La province a mis en œuvre de nombreuses politiques préférentielles pour les enseignants de langue khmère, comme l'augmentation des effectifs dans les écoles qui enseignent les langues ethniques ; l'ouverture d'une formation continue de niveau universitaire pour les enseignantes en langue khmère, l'organisation de cours de remise à niveau, l'amélioration des capacités professionnelles des professeurs de langue khmère selon un programme de 165 heures et la délivrance de certificats de formation pour les enseignants du ministère de l'Éducation et de la Formation... En ce qui concerne les étudiants khmers, Soc Trang a fourni un soutien supplémentaire pour acheter des manuels et des fournitures scolaires avec un budget total de plusieurs milliards de dông par an.

En plus des écoles, 92 temples khmers de la province organisent l'enseignement des lettres khmères aux résidentes khmers pendant les vacances d’été. Le vénérable Ly Minh Duc, vice-président du conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province, vice-président de l'Association de solidarité des bonzes de Soc Trang, enseigne la morale, la piété et les bons comportements pour les jeunes générations. Il organise également des cours d'alphabétisation khmer en vacances d’été dans les temples bouddhistes Theravada pour aider les jeunes à savoir lire et écrire leurs anciennes lettres, apportant une contribution importante à la préservation de leur écriture ethnique khmère. - CVN/VNA