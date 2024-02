Singapour (VNA) - Singapour et l'Indonésie ont signé une lettre d'intention pour collaborer dans le domaine du captage et du stockage transfrontaliers du carbone (CSC).



Ainsi, Singapour est devenu le premier pays à signer une lettre d'intention avec l'Indonésie après l'annonce de son règlement présidentiel autorisant le CSC transfrontalier.



Dans le cadre de cette lettre d'intention, un groupe de travail composé de responsables gouvernementaux des deux pays poursuivra les discussions pour parvenir à un accord juridiquement contraignant permettant le transport et le stockage du dioxyde de carbone entre les deux pays.



Le CSC intègre trois composantes éprouvées : le captage, le transport et le stockage. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il pourrait permettre d'atteindre le sixième du volume des réductions d'émissions de CO2 exigé d'ici 2050. -VNA