Hanoi (VNA) - Avec l'avantage d'être un pays d'îles, avec un littoral de 3.260 km, plus de 4 000 îles et de nombreux paysages célèbres, le tourisme de croisière au Vietnam exerce toujours un fort attrait sur les touristes.

Les visiteurs internationaux arrivent au port SP-PSA de la ville de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA

Depuis le début de 2023, le Vietnam a accueilli de nombreux paquebots internationaux. De nombreuses grandes compagnies de croisières dans le monde telles que Royal Caribbean Cruise Lines, Resort World Cruises... ont renforcé l'exploitation des lignes touristiques vers la région Asie-Pacifique. Le Vietnam est considéré comme un marché attractif car il accueille de nombreux paquebots internationaux haut de gamme transportant jusqu'à des milliers de croisiéristes.

Récemment, le Spectrum of the Seas de l’agence de voyage Royal Caribbean Cruise Lines, avec plus de 4.000 croisiéristes internationaux, a accosté au port de Phu My, dans la province de Ba Ria - Vung Tau. D’ici fin 2023, cette compagnie de croisière continuera à amener des milliers de touristes internationaux au Vietnam. Mme Jessica RedFord, directrice des affaires extérieures de Royal Caribbean, a déclaré que l'année prochaine, le nombre de ports maritimes vietnamiens où accostent les navires sera porté à 3, au lieu de 2 comme cette année.

On peut constater que le marché du tourisme de croisière au Vietnam montre des signes positifs à travers le nombre croissant de visiteurs internationaux arrivant par voie maritime.



En outre, le Vietnam dispose d'un certain nombre de systèmes portuaires en eau profonde qui peuvent répondre aux besoins d'amarrage des plus grands navires de croisière dumonde, tels que le port international de passagers d'Ha Long (Quang Ninh), Chan May (Quang Ninh) et Chan May (Quang Ninh). Ninh).Thua Thien - Hué), Tien Sa (Da Nang), Dam Mon, Nha Trang (Khanh Hoa)...

Photo : Saigontourist



Les compagnies de croisières de luxe comme Star Cruises Group, Skysea Cruise Line, Princess Cruises, Oceania Cruises, Costa Crociere, ou encore les navires de croisière Ovation of the Seas... ont récemment choisi le port de Chan May pour accoster. Parmi eux, le Celebrity Millennium, de la compagnie américaine Royal Caribbean Cruise Lines, a accosté 5 fois au port de Chan May dans la province de Hue. Ce port est désormais devenu une marque sur la carte du tourisme maritime régional et mondial.



Selon les experts, les activités touristiques insulaires représentent environ 70 % du secteur touristique du Vietnam. Au cours des trois mois restants de 2023, le secteur touristique entrera dans la haute saison du tourisme international et il reste encore beaucoup de marge pour dépasser l'objectif de croissance cette année ainsi que de continuer à développer le tourisme de croisière.



Lors de la récente conférence sur le tourisme de croisière à Thua Thien Hue, le secteur touristique local a présenté des statistiques démontrant que bien que le Vietnam ait de nombreux avantages pour développer le tourisme de croisière, il manque encore d'infrastructures portuaires touristiques, de ressources humaines, d'équipements de gestion.





De plus, le nombre d'entreprises capables de fournir des services aux croisiéristes n'est pas élevé, la qualité des services d'accueil est limitée et ne répond pas aux exigences des passagers haut de gamme.



Également lors de la conférence, un certain nombre d'entreprises ont été intéressées par des solutions permettant de maintenir le flux de visiteurs, notamment la diversification des produits, l'augmentation des choix pour les touristes ainsi que l'exemption ou la réduction de certains frais pour les croisiéristes. - VNA