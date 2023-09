Signature du protocole d’accord de coopération entre le Département des relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville et le Bureau des affaires étrangères de Shanghai. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département des relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville et le Bureau des affaires étrangères de Shanghai ont signé le 14 septembre un protocole d’accord de coopération pour la période 2024-2026.

La signature a eu lieu le 14 septembre à Ho Chi Minh-Ville en présence du vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Ngo Minh Chau et de la vice-présidente du Comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai, Sun Ming.

Le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier attachent toujours une grande importance au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec le Parti, le gouvernement et le peuple chinois, a déclaré Ngo Minh Chau, en recevant une délégation de Shanghai qui est venue au Vietnam pour participer au 4e Forum économique de Ho Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec Shanghai dans des domaines d'intérêt commun tels que le développement de centres financières, de zones urbaines intelligentes, l'innovation, le commerce, la logistique..., a souligné le responsable vietnamien.

De son côté, Mme Sun Ming a déclaré que sa ville souhaitait promouvoir la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans des domaines d'intérêt mutuel tels que l'investissement, le commerce, l'économie verte et les échanges entre les peuples.

Elle a invité des responsables de Ho Chi Minh à participer au Salon international d'importation à Shanghai en novembre prochain. -VNA