Hanoi (VNA) - La société chinoise Shanghai YangMing a suspendu la vente aux enchères de 12 ordonnances royales du Vietnam dont trois sont susceptibles d'être en provenance d’un temple de la province de Phu Tho, a déclaré ce jeudi le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt lors du point presse périodique du ministère.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt. Photo : VNA

Cette société envisageait de vendre ces ordonnances le 22 avril, a précisé le diplomate qui a fait savoir que le consulat du Vietnam à Shanghai avait travaillé avec les autorités de la ville de Shanghai pour suspendre cette vente aux enchères.

Le consulat du Vietnam à Shanghai a demandé à la ville de Shanghai des informations sur ces ordonnances.

Le 19 avril, un représentant du département de la culture et du tourisme de Shanghai a annoncé qu'il avait demandé la suspension de la vente aux enchères et qu'il était prêt à se coordonner avec les autorités vietnamiennes pour vérifier les informations.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a chargé les organes de représentation du Vietnam en Chine de se coordonner étroitement avec le ministère chinois de la Culture, des Sports et du Tourisme et les localités concernées pour suivre de près l'affaire et prendre des mesures appropriées le cas échéant, a dit Doàn Khac Viet.

Selon le ministère chinois de la Culture, des Sports et du Tourisme, Shanghai YangMing a publié sur son site Internet des informations sur 12 ordonnances royales qui devraient être mis aux enchères le 22 avril. Parmi eux, trois pourraient être originaires d'un temple de la commune de Di Nau, du district de Tam Nong, de la province du Nord de Phu Tho, et neuf sont probablement de Hanoi et des provinces du Nord de Bac Ninh, Ha Nam et Hai Duong. Il existe également de nombreux autres documents et objets d'ordonnances royales mis aux enchères sur le site Web qui peuvent être associés à des sites reliques dans différentes localités vietnamiennes.



L'ordination royale était un type de documents administratifs délivrés par les rois pour conférer ou élever des titres à des personnes qui rendaient de grands services ou à des mandarins exceptionnels.



De tels documents ont été conservés sur des sites de reliques historiques en tant que patrimoine culturel qui revêt une importance à de nombreux égards, non seulement dans la science mais aussi dans la vie spirituelle du peuple vietnamien.



Le Vietnam et la Chine sont tous deux membres de la Convention de l'UNESCO de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire et prévenir l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, en vertu de laquelle les États membres s'engagent « à la demande de l'État partie d'origine, à prendre les mesures appropriées » pour récupérer et restituer tout bien culturel de ce type importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention dans les deux États concernés ».- VNA