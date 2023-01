Le Têt est une bonne occasion pour réunir toute la famille. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Passant le Nouvel An lunaire au Vietnam est toujours une expérience intéressante pour les étrangers vivant et travaillant au pays, notamment les ambassadeurs. Vivant dans l’atmosphère du Têt du Chat, ils ont partagé leurs sentiments sur la fête traditionnelle des Vietnamiens.

Selon l'ambassadeur chinois Xiong Bo, le Têt est une fête traditionnelle du peuple du Vietnam ainsi que de la Chine, et la coutume de célébrer le Têt des deux pays est très similaire. A chaque Nouvel an lunaire, des rues et des ruelles de Hanoï sont remplies d'une atmosphère de Têt, cela apporte un sentiment très proche au diplomate chinois car le Vietnam et la Chine partagent des coutumes similaires : réunir toute la famille pour le repas de fin d'année et aller à la pagode aux premiers jours du Nouvel an. Cependant, il y a aussi des différences : cette année en Chine c'est l'année du Lapin tandis qu’au Vietnam, c'est l'année du Chat. Il a souligné la riche histoire et la culture traditionnelle unique de la Chine et du Vietnam qui contribuent à la création de la culture et de la civilisation orientales.

S’agissant du Nouvel An lunaire au Vietnam, l’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, a déclaré que parmi les occasions vietnamiennes, le Têt ou le Nouvel An lunaire était la plus impressionnante pour lui en raison de son importance pour les Vietnamiens. Il reflète la valeur de la famille et des amis, de la tradition et de la culture comme étant toujours au centre de chaque individu vietnamien malgré l’aspiration du Vietnam vers une société moderne.

Comme Noël, les vacances du Têt sont l’occasion pour tout le monde au Vietnam de réfléchir et d’apprécier la vie de l’année écoulée, de valoriser l’inspiration et les sacrifices de nos ancêtres, de nos familles et amis tout au long des années, et d’être revitalisé et inspiré pour repartir et s’efforcer d’obtenir une meilleure année, selon le diplomate philippin.

L'ambassadrice néo-zélandaise a déclaré que ce serait son deuxième Têt au Vietnam. Ce qu'elle aime vraiment le Têt, c'est le sentiment de chaleur, le sentiment d'amour et de connectivité - en particulier avec les familles qui se réunissent en ce moment spécial. Ceci est très similaire à l'esprit de la saison de Noël en Nouvelle-Zélande. Elle a déclaré aimer tous les plats pendant le Têt. L'année dernière, elle a eu l’occasion de déguster beaucoup de plats, espérant de goûter davantage les plats pendant ce Têt.

Le Têt est le moment où tous les membres de la famille se réunissent. Photo : VNA



Selon l'ambassadrice du Venezuela, Tatiana Pugh Moreno , le Têt est une fête intéressante pour les Occidentaux et elle se sent très heureuse d'accueillir le Nouvel An lunaire avec des activités festives.



«Le Têt est aussi l'occasion de se concentrer sur les valeurs familiales, de revoir ensemble l’année précédente et de préparer des plans pour la nouvelle. Pour nous, cette fête apporte aussi beaucoup d'émotions. Nous dégustons aussi des banh chung, décorons l'ambassade ainsi que notre propre maison », a déclaré avec enthousiasme l'ambassadrice Tatiana Pugh Moreno.

L'ambassadeur algérien Boubazine Abdelhamid a déclaré que sa première arrivée au Vietnam lors de son mandat coïncidait avec la célébration du Nouvel An puis le Têt du peuple vietnamien.

« J’ai découvert à cette occasion l’attachement du peuple vietnamien à sa culture et ses traditions ancestrales forgées à travers des siècles. Cette belle fête traditionnelle démontre le fort attachement du peuple vietnamien aux relations familiales, à la cohésion intergénérationnelle et plus profondément au retour aux sources », a-t-il partagé.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Bezdetko a estimé que le Nouvel An lunaire était une fête spéciale avec de riches traditions historiques et culturelles.



"Tout d'abord, il s'agit de vacances en famille, une occasion de rencontrer des proches et des amis, de rendre visite à d'anciens professeurs, de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de faire des projets pour l'avenir. Le Têt est associé à de nombreuses traditions, coutumes et rituels intéressants qui le rendent particulièrement coloré, attrayant et plein d'émotions positives", a déclaré l'Ambassadeur Bezdetko.



A l'approche du Nouvel An, le diplomate russe a émis le souhait que les relations Russie-Vietnam se développent de plus en plus fortement et qu'en 2023, la coopération multiforme entre les deux pays continue d'être renforcée dans l'esprit du partenariat stratégique intégral.-VNA