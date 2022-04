"Maison verte" de l'ONU au Vietnam. Photo: ONU



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Construction poursuit la coopération avec plusieurs partenaires étrangers pour promouvoir l'utilisation économique et efficace de l'énergie et développer des bâtiments verts, a affirmé Nguyen Cong Thinh, vice-directeur du Département des sciences, des technologies et de l'environnement de ce ministère.



Lors d’un séminaire sur la promotion de l’immobilier vert, organisé le 7 avril à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Cong Thinh a indiqué que son ministère travaillait avec, entre autres, le gouvernement danois, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’ambassade du Royaume-Uni…



Selon lui, les engagements du Vietnam sont concrétisés dans de nombreuses politiques et documents telles que la Stratégie nationale sur la croissance verte, le Programme national sur l'utilisation économique et efficace de l'énergie pour la période 2019-2030, la Résolution n° 55-NQ/TW du 11 février 2020 du Bureau politique sur les "Orientations stratégiques pour le développement énergétique national du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision pour 2045".



En outre, l'encouragement du développement de bâtiments économes en énergie et écologiques est également abordé dans la Loi modifiant et complétant des articles de la Loi sur la construction de 2020 et le Décret n° 15/2021/ND-CP du gouvernement sur la gestion des projets d'investissement dans la construction.



Lors de la COP26 tenue fin 2021, le Premier ministre vietnamien s'est engagé à ce que d'ici 2050, le Vietnam soit un pays à zéro émission nette, a rappelé Nguyen Cong Thinh.



Le Vietnam s’évertue à intensifier la sensibilisation, à édifier des modèles pilotes, à favoriser l’évaluation et la certification des bâtiments économes en énergie…, a-t-il souligné, avant de déclarer apprécier la coopération et le soutien des partenaires étrangers dans le développement des bâtiments verts au Vietnam. -VNA