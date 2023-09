Lors du séminaire placé sur le thème « Relations, perspectives de coopération économique Vietnam-Japon en adéquation avec les phases de développement du Vietnam » à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire scientifique placé sur le thème « Relations, perspectives de coopération économique Vietnam-Japon en adéquation avec les phases de développement du Vietnam » a eu lieu le 18 septembre à Hanoï.L’événement a été co-organisé par l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-JaponLors du séminaire, le professeur agrégé et docteur Hoang Van Nghia, chef du département de coopération internationale de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a salué le rôle du Japon dans le développement économique du Vietnam. Selon lui, les contributions du Japon ont aidé le Vietnam à maintenir une croissance stable et à développer ses exportations.A cette occasion, Sugano Yuichi, représentant en chef de la JICA au Vietnam, a précisé que l’événement faisait partie du programme JICA CHAIRS, mené depuis 2020 dans le but de partager les expériences précieuses et les acquis du processus de développement socio-économique du Japon. Il a déclaré espérer que lors du séminaire, les experts échangeraient activement des procédés de coopération Vietnam-Japon pour rendre les relations bilatérales plus efficaces.-VNA