Photo d'illustration: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la résistance aux antimicrobiens (RAM) comme l'une des 10 menaces majeures pour la santé publique mondiale. L'utilisation excessive et abusive d'antibiotiques et d'autres antimicrobiens contribue à l'augmentation de la résistance aux médicaments des microbes qui se propagent parmi les humains, les animaux et les plantes, a annoncé le professeur Dr Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé.

Le ministère de la Santé, en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que l'OMS, l'organisation FHI 360 et d'autres partenaires, organise une conférence les 20 et 21 novembre pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de prévention et de contrôle de la RAM au Vietnam pour la période 2023-2030 et vision jusqu'en 2045, en écho à la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (WAAW).

Lors de cet événement, le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan a souligné que la RAM constituait une menace pour la santé et le développement mondial, nécessitant des mesures urgentes et appropriées de la part de tous les secteurs pour atteindre les objectifs de développement durable.

Face à la menace croissante de résistance aux médicaments au Vietnam, le ministère de la Santé a collaboré avec d'autres ministères et secteurs pour élaborer une proposition visant à approuver la Stratégie nationale de prévention et de contrôle de la RAM pour la période 2023-2030 et une vision jusqu'en 2045, dans le cadre de la Décision 1121/QD-TTg du 25 septembre 2023.

Cette stratégie vise à ralentir la progression de la RAM, à prévenir et à contrôler la propagation des micro-organismes résistants aux médicaments et des maladies infectieuses. Elle garantit également la disponibilité continue de médicaments efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses chez les humains, les animaux et les plantes, selon le prof. agrégé-Dr Luong Ngoc Khue, directeur du département d'examen médical et de traitement (ministère de la Santé).

La stratégie propose également des mesures visant à renforcer la surveillance et promouvoir une utilisation responsable des antibiotiques, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan a souligné une fois de plus l'engagement du Vietnam dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et a appelé tous les secteurs, autorités, agences, unités, organisations et individus à utiliser les antibiotiques de manière responsable. Il a souligné l'importance de cette activité pour "renforcer la lutte contre la résistance aux antibiotiques au Vietnam".

Lors de la conférence, le représentant de l'OMS au Vietnam a salué l'approche du gouvernement vietnamien et la réponse à la Semaine mondiale de sensibilisation à la RAM du 18 au 24 novembre, avec le thème "Prévenons ensemble la résistance aux antimicrobiens".

Le Vietnam fait partie des six premiers pays de la région Asie-Pacifique à avoir élaboré et mis en œuvre un plan d'action national sur la prévention et le contrôle de la RAM, ce qui a été très apprécié par la communauté internationale.

La Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (WAAW) est une campagne mondiale qui se déroule chaque année du 18 au 24 novembre pour sensibiliser et mieux comprendre la RAM.

Elle encourage les bonnes pratiques parmi les communautés, les décideurs politiques et les nombreuses parties prenantes en suivant l'approche "Une seule santé" pour lutter contre les inégalités en matière de santé et les maladies émergentes. -VNA