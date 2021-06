Le litchi vietnamien prisé au Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une "Semaine des produits vietnamiens" a commencé le 25 juin dans l'ensemble du réseau de supermarchés AEON au Japon.

Dans le cadre de cet événement, AEON présente des produits vietnamiens dans environ 350 magasins et supermarchés à travers le Japon et sur son site web. Par rapport à l'année dernière, les produits vietnamiens présentés cette année sont plus variés, de fruits frais tels que litchis et bananes, à des aliments transformés (nouilles instantanées), en passant par des produits de textile-habillement, chaussures, outils ménagers et artisanat.

Le point culminant de l’événement 2021 concerne le litchi frais. AEON a importé 30 tonnes de litchis des provinces de Bac Giang et Hai Duong, royaumes de ce fruit au Vietnam, pour servir les consommateurs japonais.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, il s’agit de la deuxième année où le litchi vietnamien est présent sur le marché japonais. Après le succès connu en 2020, cette année, les importations japonaises de litchis ont beaucoup augmenté pour répondre à la demande des consommateurs japonais.

Outre le litchi, AEON se concentre cette année sur la promotion des bananes vietnamiennes. Soichi Okazaki, représentant de AEON, a dit que dans les temps à venir, son groupe promouvrait les importations de bananes vietnamiennes.

La Semaine des produits vietnamiens à AEON est un événement annuel organisé par la SARL AEON, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Vietnam au Japon, dans le but de porter les recettes totales des ventes de produits vietnamiens dans le réseau AEON au Japon à un milliard de dollars d'ici 2025.

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, en 2020, les exportations vietnamiennes de produits agricoles et aquatiques vers le Japon se sont chiffrées à 1,8 milliard de dollars (+0,1% sur un an). Au cours des cinq premiers mois de cette année, elles ont atteint 740,4 millions de dollars, soit une hausse de 3,2% par rapport à la même période 2019.-VNA