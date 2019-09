L’ambassadrice du Vietnam au Myanmar Luan Thuy Duong lors d'un programme d'échange culturel Vietnam - Myanmar. Photo: VNA



Rangoon (VNA) – Une Semaine de la culture vietnamienne a eu lieu du 27 au 30 septembre à Rangoon, en vue de faire la promotion de l’image du pays et de ses habitants, contribuant aussi à promouvoir la coopération bilatérale dans la culture, le tourisme et les échanges entre les Vietnamiens et les Birmans.

Il s’agissait d’un événement spécial organisé par le Vietnam au Myanmar cette année en vue de concrétiser leurs relations de partenariat et de coopération intégrale, et leur programme de coopération culturelle pour la période 2017-2020.

Dans le cadre de cet événement, a eu lieu une cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 2e de l’établissement des relations de partenariat et de coopération intégrale entre les deux pays.

Lors de cette cérémonie, l’ambassadrice du Vietnam au Myanmar Luan Thuy Duong a souligné le développement heureux des relations Vietnam – Myanmar dans divers domaines dont le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité, l’agriculture et la sylviculture, l’aquaculture, l’énergie et les télécommunications, le tourisme, la justice, l’éducation, la culture, les échanges entre habitants. Actuellement, le Vietnam est le 9e partenaire commercial et le 7e investisseur étranger du Myanmar.

L’ambassadrice Luan Thuy Duong a mis l’accent sur le rôle et les contributions de la communauté des entreprises vietnamiennes au Myanmar dans le développement des relations bilatérales, ainsi que la présence croissante des marques vietnamiennes dans ce pays.

Le ministre birman des Transports et des Communications Thant Sin Maung a affirmé que le Vietnam était toujours un ami fiable du Myanmar, soulignant la signification importante des visites de haut rang entre les deux pays.

Il a félicité le Vietnam pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour 2020-2021 et s’est déclaré convaincu que le pays assumerait bien la présidence de l’ASEAN en 2020.

A cette occasion, l’ambassade du Vietnam au Myanmar, en collaboration avec le ministère birman des Affaires religieuses et de la Culture, a organisé un programme d’échange culturel Vietnam – Myanmar sur le thème "Couleurs traditionnelles et modernes", ce en présence de nombreux ministres et vice-ministres birmans.

Dans le cadre de la Semaine de la culture vietnamienne au Myanmar, une exposition photographique sur les pays et habitants de l’ASEAN a été organisée. L’événement a présenté une cinquantaine de clichés de photographes vietnamiens et birmans qui ont participé ou remporté des prix lors de concours de photos sur la Communauté de l’ASEAN organisés au Vietnam en 2010, 2012, 2013 et 2015. -VNA