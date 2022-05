Quang Ninh (VNA) – Les Philippines ont remporté une victoire 5-0 sur le Cambodge lors du premier match du groupe A du football féminin aux SEA Games 31 qui se sont déroulés lundi 9 mai dans la province de Quang Ninh.

Les joueurs des équipes se disputent le ballon. Photo: VNA



Isabella Flaniga a ouvert le score à la 27e minute, donnant l’avantage aux Philippines. Les joueurs philippins ont poursuivi leur domination en seconde période et ont marqué quatre autres buts.

Les Philippines font partie des favorites pour remporter la médaille d’or aux SEA Games de cette année et ont récemment réservé une place à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

L’Indonésie s’étant retirée, le groupe A regroupe le Cambodge, les Philippines et le Vietnam, pays hôte. Les équipes joueront dans un format de tournoi à la ronde pour décider de deux qualifications pour les demi-finales.

Pendant ce temps, le groupe B comprend la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et Singapour.

Les matchs de la phase de groupes auront lieu du 9 au 15 mai. Les demi-finales et la finale sont prévues respectivement les 18 et 21 mai.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale Hanoi et dans 11 provinces et villes voisines du 12 au 23 mai. Avec 40 sports et 523 événements, cet événement biennal devrait attirer environ 10.000 participants. – VNA