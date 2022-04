La baie de Ha Long à Quang Ninh . Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Selon le Département de la culture et des sports de la province de Quang Ninh (Nord), plus de 1.400 personnes qui sont sportifs, arbitres, entraîneurs, cadres et employés du comité organisateur des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) seront exemptées de frais d'entrée aux principaux sites touristiques de cette localité.



Quang Ninh accueillera les sportifs de sept sports des SEA Games 31, que sont volley-ball, beach handball, le xiangqi, triathlon, football féminin, échecs et beach-volley. Les épreuves auront lieu du 6 au 22 mai. Il s’agit d’une bonne occasion pour Quang Ninh de présenter sa beauté naturelle et son potentiel touristique à un grand nombre d'amis internationaux.



Les épreuves se dérouleront dans cinq sites : le stade de Dai Yen (ville de Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture de Quang Ninh (ville de Ha Long); le stade de Cam Pha ; et le Legacy Yen Tu Resort (ville de Uong Bi).



La province devrait accueillir 535 athlètes, 414 arbitres, 329 entraîneurs, cadres et employés du comité organisateur. Elle réservera cinq hôtels et centres de villégiature 3 à 5 étoiles pour accueillir les membres du Comité d'organisation, les arbitres et les sportifs. – VNA