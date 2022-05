Hanoi (VNA) - Le comité d’organisation des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) vient de l’annoncer: l’athlète Quach Thi Lan a été choisie pour allumer la flamme lors de la soirée d’ouverture, le 12 mai à Hanoi.

L'athlète Quach Thi Lan. Photo: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn



Quach Thi Lan a décroché une médaille d’or aux Jeux d’Asie 2018 et a participé aux Jeux olympiques de Tokyo et aux éditions 2013, 2015, 2017 et 2019 des Jeux d’Asie du Sud-Est. Cette année, elle participera à la compétition du 400m.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Le Vietnam vise au moins 140 médailles d'or, 77 d'argent et 71 de bronze.

Lors des trois derniers Jeux de 2015 à 2019, le pays avait remporté respectivement 73, 58 et 98 médailles d'or.

Les athlètes vietnamiens ont remporté 158 médailles d'or sur le total de 444 lorsque le pays a accueilli les SEA Games pour la première fois en 2003, ainsi que 97 d'argent et 91 de bronze.- VNA