Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Pham Anh Tuan, chef du sous-comité de l'information et de la communication des 31e SEA Games, a présidé le 6 mai une réunion pour examiner le travail de préparation avant le début de la compétition.

Pour préparer les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est en 2021 (SEA Games 31), le sous-comité de l'information et de la communication a créé un site Web avec le nom de domaine officiel : Seagames2021.com, un Centre international de presse (MPC) et un Centre international de télévision au Centre national des congrès qui devraient être mis en service le 9 mai et des salles de presse locales.

Le sous-comité a également décidé de créer le comité de rédaction du site Web et le centre de presse des SEA Games 31 et a demandé aux agences de presse d’augmenter la quantité d'informations et faire la propagande sur les activités des SEA Games 31 avec le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", promouvant ainsi l'image sur le pays et l’homme vietnamiens pour des amis des pays d'Asie du Sud-Est …

Dans le même temps, le sous-comité coordonnera également avec les unités concernées du secteur du tourisme pour développer et mettre en œuvre des projets liés au tourisme et coopérera avec le Centre de communication et de ressources environnementales du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour organiser la propagande sur des SEA Games 31 verts et non de déchets plastiques.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront prochainement à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



Ce sera la deuxième fois que le Vietnam accueillera les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie. - VNA- VNA