Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre des activités des 31èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), la deuxième réunion du Comité des femmes et des sports de la Fédération sportive d'Asie du Sud-Est (SEAGF) s’est tenue à Hanoï, avec la participation de 9 représentants des comités de pays d'Asie du Sud-Est. Il s'agit de la dernière réunion organisée par le Vietnam durant le mandat des SEA Games 31.

Mme Nguyen Thi Bich Van, directrice adjointe du Département de la coopération internationale de l’Administration des sports du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a fait savoir que par l'adoption de l'Agenda olympique 2020, le Comité international olympique a appelé à une coopération avec les fédérations sportives internationales et les comités nationaux olympiques ainsi qu'avec les plates-formes régionales, nationales et internationales pour améliorer la capacité des filles et des femmes à faire du sport. Dans le même temps, deux objectifs sont atteints : faciliter l'accès aux sports en général, aux Jeux Olympiques en particulier, pour les athlètes féminines ; augmenter le nombre de femmes impliquées dans la gestion et l'administration des sports.

Faisant la proposition du SEAGF, Mme Nguyen Thi Bich Van a souligné que l'égalité des sexes était la priorité absolue du mouvement olympique. Le sport est l'une des plateformes les plus puissantes pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Le Comité national olympique doit prendre des mesures continues pour promouvoir l'égalité des sexes à travers les campagnes de développement de leaders ; d’encouragement, d’enrichissement des connaissances et de nomination de femmes à des postes de direction au sein du gouvernement et à des postes administratifs clés.

Lors de la réunion, les participants ont discuté de nombreuses questions liées aux activités sportives et aux femmes d'Asie du Sud-Est. Ils ont convenu de faire deux propositions principales : tous les Comités nationaux olympiques ont un Comité pour les sports et les femmes ; 30% de femmes participent à la Fédération sportive d'Asie du Sud-Est. Ces propositions seront proposées à la Fédération sportive d'Asie du Sud-Est lors d’une réunion prévue le 12 mai. -VNA