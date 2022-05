Cérémonie d'ouverture des épreuves d'échecs des SEA Games 31. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Dans le cadre des SEA Games 31, les épreuves d'échecs ont débuté le 10 mai au Palais de l'aménagement, des foires-expositions et de la culture de la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh.

Organisée jusqu'au 21 mai, cette discipline voit la participation de sept pays que sont les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Myanmar, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, avec 55 joueurs.

Comprenant 9 joueurs, l'équipe d'échecs du Vietnam vise 5 médailles d'or.

Photo: VNA

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais avait dû être repoussé en raison de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national de My Dinh. - VNA