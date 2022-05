Les touristes étrangers sont impressionnés par le paysage vietnamien. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - À l’occasion des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le Vietnam a accueilli un grand nombre de sportifs, d’entraîneurs, d’officiels et d’amoureux du sport, venus de tous les pays de la région.



C’est un travail colossal que d’organiser un événement sportif régional avec la participation de 11 délégations. De l’accueil à la garantie de la sécurité, en passant par le logement, les lieux d’entraînement, tout aura été bien planifié pour des jeux réussis.

Janiwong, qui est un reporter thaïlandais, est venu couvrir l’événement. De son séjour dans notre pays, il gardera surtout un souvenir gustatif, avec notamment le pho, qui aura enchanté ses papilles…

Un bol de pho, un plat vietnamien mondialement connu. Photo: kinhtedothi.vn

Napong, un autre reporter thaïlandais, s’est quant à lui déclaré impressionné par la passion que déclenche le football chez les Vietnamiens.



Nontapat Panchan, qui est membre de la délégation malaisienne, a quant à lui participé aux SEA Games 22, organisé également au Vietnam en 2003.

«Je me suis rendu plusieurs fois au Vietnam, pour des compétitions. La première fois, c’était en 2003. De retour dans votre pays après près de vingt ans, j’ai pu voir beaucoup de changements. Tout est beaucoup mieux et j’en suis bien sûr content pour les Vietnamiens. J’aime beaucoup la nourriture vietnamienne. En Malaisie, je mange régulièrement vietnamien, mais je suis très heureux de pouvoir déguster des plats vietnamiens au Vietnam. Votre pays est vraiment très beau. J’ai visité la baie d’Halong et j’espère pouvoir me rendre à Dà Nang et à Huê», nous a-t-il confié.

La gastronomie vietnamienne est très appréciée par des amis internationaux. Photo: vnexpress.net



Tomazo, lui, est venu au Vietnam pour visiter notre pays, mais aussi pour supporter la délégation philippine.

«Je suis venu pour découvrir le Vietnam dans son ensemble. Je prévois de visiter Hanoi, Sapa, Diên Biên, Hôi An et Ninh Binh. Au Vietnam, le transport est abordable, je peux prendre le taxi, le bus... De retour aux Philippines, je vais dire autour de moi que le Vietnam est un pays magnifique, une destination à ne pas manquer, notamment sur le plan gastronomique», nous a-t-il dit.

Grâce à une bonne organisation des SEA Games 31, le Vietnam a laissé de bonnes impressions aux participants et aux visiteurs internationaux qui s’y sont rendus à l’occasion de cet événement sportif régional.- VOV/VNA