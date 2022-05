La cérémonie de clôture des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a organisé avec succès les SEA Games 31, clôturant cet événement sportif régional par une cérémonie spectaculaire, ont déclaré les médias malaisiens.

Dans un article intitulé "Les SEA Games Hanoï se termine dans un style coloré, vibrant et spectaculaire", Vikneswaran Raman, de l'Agence de presse malaisienne Bernama, a passé en revue les faits saillants de la cérémonie de clôture des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) tenue à Hanoï. Le journaliste malaisien a déclaré que la cérémonie, avec de superbes spectacles de lumière, a marqué le rajeunissement du sport dans la région.

L'article a également noté que le Vietnam organisait pour la deuxième fois l'événement sportif régional, était en tête du classement par nations avec 205 médailles d’or.

Le site d'information The Star a salué l'organisation réussie des SEA Games 31 au Vietnam et les adieux chaleureux et joyeux de 90 minutes aux amis internationaux après d'excellentes compétitions.

Dans un article passant en revue la participation de la Malaisie lors de cet événement, le New Straits Times a exprimé son enthousiasme d'avoir assister aux compétitions des 584 athlètes malaisiens après plus de deux ans d'absence d'activités en raison de l'épidémie de COVID-19.

Il a déclaré que le Vietnam avait accueilli le tournoi sans heurts ni controverses, ce qui s'était déjà produit lors des éditions précédentes.-VNA