Hanoï, 29 avril (VNA) - Les athlètes vietnamiens qui participeront aux prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) ont promis de tout mettre en œuvre pour remporter des médailles pour le pays.

Cérémonie de départ officiel de la délégation sportive du Vietnam aux prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). Photo : VNA

S'exprimant lors d'une cérémonie de départ de la délégation sportive du Vietnam le 28 avril à Hanoi, le nageur Nguyen Huy Hoang, au nom des athlètes, a affirmé qu'ils étaient résolus à participer aux Jeux dans un esprit de solidarité et d'amitié avec les amis internationaux.

Présent à la cérémonie, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que les SEA Games ne sont pas seulement un événement sportif mais aussi un festival où les pays de la région affichent leur solidarité et leur amitié et s'engagent dans des échanges culturels.

L'accueil des Jeux par le Vietnam démontre le rôle et le sens élevé des responsabilités du pays pour le sport régional, ainsi que ses contributions au développement de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il noté.

Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a salué les efforts des organisations et des individus, en particulier 951 athlètes, 250 entraîneurs et 30 experts de la délégation vietnamienne, lors des préparatifs de l'événement.

Il leur a demandé de profiter de l'occasion pour promouvoir les bonnes valeurs du Vietnam auprès des amis internationaux, de renforcer la solidarité et l'amitié et d'échanger leurs expériences avec les équipes invitées.

Chacun des membres de la délégation devrait agir en tant qu'ambassadeur de la culture du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le directeur adjoint de l'Administration nationale des sports (NSA), Tran Duc Phan, chef de la délégation, a déclaré qu'avec des préparatifs sérieux et responsables, la délégation est maintenant prête pour les Jeux.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Le Vietnam vise au moins 140 médailles d'or, 77 d'argent et 71 de bronze.

Lors des trois derniers Jeux de 2015 à 2019, le pays avait remporté respectivement 73, 58 et 98 médailles d'or.

Les athlètes vietnamiens ont remporté 158 médailles d'or sur le total de 444 lorsque le pays a accueilli les SEA Games pour la première fois en 2003, ainsi que 97 d'argent et 91 de bronze.- VNA