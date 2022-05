Hanoi (VNA) - Une exposition de photos sur le thème "Khat vong chien thang" (Aspirations à la victoire) a été inaugurée au Centre national des congrès de Hanoi lundi 9 mai dans le cadre des activités d’accueil des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Des délégués à l’exposition "Aspirations à la victoire" de l’Agence vietnamienne d’information. Photo : VNA

Co-organisé par le sous-comité d’information et de communication des SEA Games 31 et de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’événement présente 500 photos sélectionnées parmi des milliers d’images archivées à la VNA sur des athlètes vietnamiens exceptionnels à travers neuf éditions du plus grand événement sportif régional, des SEA Games 22 en 2003 aux SEA Games 30 en 2019.

Les photos décrivent clairement la bravoure, la confiance et la détermination des athlètes qui ont fait de leur mieux pour réaliser des exploits exceptionnels, contribuant à améliorer la position du sport vietnamien sur les scènes régionale et internationale.

La série la plus récente met en lumière les SEA Games 30 aux Philippines en 2019, où le Vietnam a dépassé les attentes en terminant deuxième au classement général avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, juste derrière les Philippines, et où pour la première fois, le Vietnam a raflé l’or dans le football masculin.

Les photos visent à présenter le Vietnam, un pays qui n’a cessé de se développer avec le désir de conquérir de nouveaux sommets dans le sport, à des amis régionaux et internationaux.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront du 12 au 23 mai à Hanoi et dans 11 villes et provinces voisines.

Avec 40 sports, les SEA Games 31 devraient attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Vietnam a envoyé 965 athlètes, dont 534 hommes et 431 femmes, concourir dans les 40 sports, s’efforçant de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et de s’assurer la première place. – VNA