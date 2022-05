Le Quang Liem et Le Tuan Minh remportent une autre médaille d'or pour le Vietnam dans l'épreuve d'échecs par équipe masculine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'équipe d'échecs vietnamienne a dominé le tableau des médailles de cette discipline aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), avec sept médailles d'or.



Le 21 mai, en échecs en blitz par équipe masculine, Le Quang Liem et Le Tuan Minh ont battu leurs rivaux d'Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, de Malaisie et du Myanmar en cinq matchs pour remporter une médaille d'or pour le Vietnam.



De leur côté, les joueuses vietnamiennes Pham Le Thao Nguyen et Pham Mai Hung ont dû partager le bronze avec l'équipe malaisienne lors de l'épreuve d'échecs en blitz par équipe féminine le même jour.



Les épreuves d'échecs des SEA Games 31 se sont clôturées le 21 mai après 11 jours de compétition, avec la participation de 22 joueurs de six pays. -VNA