Quang Ninh, 19 mai (VNA) – Le Vietnam s'est qualifié le 18 mai au soir pour la finale de football féminin aux SEA Games 31 après avoir remporté une victoire 1 à 0 contre le Myanmar en demi-finale au stade Cam Pha de la province de Quang Ninh.

Photo : VNA



Dès le début du match, les joueurs vietnamiens ont lancé des attaques continuelles, mais le Myanmar a réussi à faire face à ces attaques.



Le tournant du match s'est produit à la 28e minute, lorsque le capitaine Huynh Nhu du Vietnam a marqué un but de la tête après avoir reçu le ballon passé en l'air de Tuyet Dung. La gardienne de but du Myanmar, May Zin New, a touché le ballon mais n'a toujours pas réussi à faire un arrêt.



En seconde période, bien que le Myanmar ait également lancé de nombreuses attaques pour chercher un but de nivellement, le but du Vietnam est resté sûr grâce à la performance exceptionnelle de la gardienne Kim Thanh.



Les joueurs vietnamiens ont eu plusieurs occasions d'augmenter le score par la suite mais l'ont raté.



Le match s'est terminé par une victoire de 1 à 0 pour le Vietnam.

Le Vietnam affrontera la Thaïlande, qui a battu les Philippines 3 à 0 dans l'autre demi-finale, lors de la finale prévue à 19 heures le 21 mai au stade Cam Pha. Le match pour la médaille de bronze aura lieu à 16h le même jour.- VNA