Hai Phong (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong, Le Khac Nam et les responsables des services, branches et localités concernés sont allés au Centre d'entraînement à l'aviron dans le district de Thuy Nguyen afin d'inspecter les préparatifs pour accueillir les compétitions d'aviron et de kayak des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Selon la directrice du Service municipal de la Culture et des Sports, Tran Thi Hoang Mai, les préparatifs pour accueillir des sportifs participant aux SEA Games 31 ont été presque achevés. Une centaine de jeunes volontaires ont été sélectionnés au service de ce plus grand événement sportif régional.

Selon Le Khac Nam, il s'agit d'une bonne occasion pour Hai Phong de créer de belles image sur les sports, l'homme et la ville.

Il a demandé aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux unités de supervision et au service de la Construction d'inspecter la qualité des ouvrages et d'accélérer la décoration avant le 9 mai. -VNA