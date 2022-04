Le stade Thien Truong à Nam Dinh. Photo : VNA



Nam Dinh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Nam Dinh (Nord) a rendu public un document pour autoriser l’accès gratuit au stade Thien Truong pour voire les matchs de football masculin du groupe B lors des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), prévus en mai.

Le groupe B comprend la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Cambodge et le Laos. Lors des 31e SEA Games, la province de Nam Dinh devrait accueillir environ 600 délégués.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 disciplines et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.

Pour rappel, lors des SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze. - VNA