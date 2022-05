Hanoi (VNA) – Le gouvernement a décidé de récompenser de nombreux athlètes et collectifs pour leurs performances exceptionnelles accomplies lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le nageur Nguyên Huy Hoàng s’offre cinq médailles d’or et un record des SEA Games 31. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé vendredi 27 mai la décision n°651/QD-TTg sur l’attribution de certificats de mérite du Premier ministre à 305 athlètes médaillés d’or aux SEA Games 31 terminés le 23 mai au Vietnam.

Il a également signé le rapport n°476/TTr-TTg à soumettre au président de la République sur l’attribution de l’Ordre du travail de deuxième classe à quatre particuliers et de l’Ordre du travail de troisième classe à deux collectifs et 19 particuliers.

Figurent sur la liste proposée de récipiendaires de l’Ordre du travail de deuxième classe le nageur Nguyên Huy Hoàng (cinq médailles d’or et un record des SEA Games 31), le nageur Trân Hung Nguyên (quatre médailles d’or et un record des SEA Games 31), la nageuse Nguyên Thi Huong (cinq médailles d’or) et la coureuse Nguyên Thi Oanh (trois médailles d’or et un record des SEA Games 31).

Les récipiendaires proposés de l’Ordre du travail de troisième classe comprennent l’équipe nationale de football masculin U23 et l’équipe nationale de football féminin U23 qui ont toutes remporté la médaille d’or aux SEA Games 31, et 19 athlèles qui ont brillé dans leur catégorie respective.

Lors des SEA Games 31, organisés sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", le Vietnam a dominé largement le classement par nations avec 205 médailles d’or, 125 d’argent et 116 de bronze, suivi par la Thaïlande (92 médailles d’or, 103 d’argent, 136 de bronze) et l’Indonésie (69 médailles d’or, 91 d’argent, 81 de bronze). – VNA