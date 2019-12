Hanoi, 2 décembre (VNA) - Le 2 décembre, le Vietnam a conservé la deuxième rang au classement général des médailles des 30es Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) qui se déroulent actuellement aux Philippines, le kourach étant la mine d'or du pays.

Lê Duc Dông remporte la médaille d'or en kourach dans la catégorie des moins de 66 kilos masculins. Photo : VNA

Les médailles d’or reviennent à Lê Duc Dông (kourach dans la catégorie des moins de 66 kilos masculins), Nguyên Thi Lan (moins de 70 kilos féminins), Nguyên Thi Thanh Thuy (70 kilos féminins), Vu Ngoc Son (73 kilos masculins) et Bui Minh Quân (81 kilos masculins), Tran Thuong (moins de 90 kg) et Hoang Thi Tinh (moins de 52 kg).

Les artistes martiaux vietnamiens (kourach), un style de lutte traditionnelle d’Asie centrale, ont remporté sept médailles d'or sur le total des 15 médailles d'or de l'équipe à 20 heures le 2 décembre. En outre, les athlètes du pays ont à ce jour remporté 20 médailles d'argent et 16 médailles de bronze.

Selon le site officiel des SEA Games 30, les Philippines se sont temporairement classées au premier rang avec 38 médailles d’or, 20 médailles d’argent et 13 médailles de bronze. Les troisième et quatrième places sont allées à la Malaisie (10 médailles d'or, deux d'argent et sept de bronze) et à l'Indonésie (six médailles d'or, 11 d'argent et 12 de bronze).

SEA Games 30 a officiellement débuté le 30 novembre et devrait s'achever le 12 décembre avec la participation d'athlètes des 11 nations de l'Asie du Sud-Est. Environ 8.750 athlètes participent à 56 disciplines.

La cérémonie d’ouverture des 30es SEA Games, l’événement sportif le plus important de l’Asie du Sud-Est, a eu lieu le 30 novembre. Les Jeux durent jusqu’au 11 décembre dans quatre grandes villes philippines.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté, et le Pencak Silat…-VNA