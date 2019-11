Hanoi (VNA) - Le Vietnam a battu vendredi 29 novembre l’Indonésie 6-0 lors du 2e match du groupe B, remportant le premier ticket pour la demi-finale du football féminin aux 30e Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30).

Les Vietnamiennes (en blanc) dans le bon wagon. Photo: VNA



Tuyêt Dung a ouvert le score à la 9e minute avant d’aider Nguyên Thi Vân à porter le score à 2-0 seulement cinq minutes plus tard. Le duo a signé le 3e but vietnamien à la 19e minute, lorsque sur un coup franc de Tuyêt Dung, sa coéquipière a mis le ballon au fond du filet indonésien.Au retour des vestiaires, le Vietnam a continué à dominer complètement le match et a marqué trois autres buts grâce aux efforts de Huynh Nhu et Tuyêt Dung.Avec cette victoire, le Vietnam a gagné quatre points après les deux matches, remportant le premier ticket pour les demi-finales.L’équipe de football vietnamienne a fait match nul 1-1 face à la Thaïlande, le 26 novembre lors du premier match du groupe B. – VNA