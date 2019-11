Berlin (VNA) - Le ministère allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi), l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) ont tenu jeudi le 28 novembre à Berlin une cérémonie de clôture d’un cours de formation à l'intention de chefs d'entreprise vietnamiens du secteur de la santé.

Des participants vietnamiens à ce cours et des délégués. Photo: VNA



Durant ce cours de quatre semaines, 18 gestionnaires vietnamiens ont bénéficié des formations concernant la gouvernance d'entreprise, des visites à des villes allemandes. Ils ont noué des liens avec des partenaires dans les domaines de la santé et des produits pharmaceutiques.

S’exprimant lors de la cérémonie, un représentant du BMWi a déclaré que son ministère renforcerait ses liens avec le Vietnam dans le domaine de la santé, avec notamment la poursuite de l’organisation des cours de formation pour de hauts cadres vietnamiens.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Minh Vu a déclaré que les potentialités de coopération dans le secteur de santé entre les deux pays étaient très immenses.

Il a souligné que la signature de l'accord de libre-échange et de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) en juin dernier revêtait une signification importante pour les échanges économiques et commerciaux bilatéraux via la réduction des tarifs et la facilité de la participation des entreprises étrangères aux appels d'offres dans les secteurs publics, dont le secteur de la santé.

L’Allemagne est l’un des plus importants fournisseurs et exportateurs mondiaux de produits et de services de santé. Ses revenus issus des technologies médicales ont avoisiné les 30 milliards d'euros en 2017, dont 64% provenaient des exportations. -VNA