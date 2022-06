Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L’événement intitulé "Bienvenue à l’été avec la culture japonaise" a débuté mercredi 1er juin au Musée des femmes du Vietnam, à Hanoi, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1er juin).



Il s’agit également d’une des activités visant à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon du Musée des femmes du Vietnam, contribuant à renforcer la compréhension sur la culture japonaise et à resserrer la solidarité et l’amitié entre les deux pays.



L’exposition de 108 poupées traditionnelles japonaises, du kimono, l’iconique tenue traditionnelle japonaise et des œuvres florales d’Ikebana, une forme d’art traditionnel de l’arrangement floral japonais, s’inscrit en point d’orgue de cet événement qui durera jusqu’au 14 juin. -VNA