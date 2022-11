Des participants à la course Run4WildlifeHN. Photo: comité d'organisation



Hanoi (VNA) - Après une pause due à l'épidémie de COVID-19, la course annuelle à pied pour la protection de la faune (Run4WildlifeHN) pour thème "La faune n'est pas un médicament" a eu lieu le 6 novembre dans le quartier Ciputra à Hanoï.



Organisée par Hanoi Half Marathon, Sporting Republic, avec le soutien du Centre d'éducation à la nature (ENV), la course avait pour l’objectif d’encourager la communauté à dire non à la consommation des animaux sauvages comme un médicament, notamment des espèces menacées d'extinction telles que tigre, ours, rhinocéros et tortures.



L’événement a attiré 358 participants venus de 25 pays avec des groupes des clubs, entreprises, agences gouvernementales et organisations non gouvernementales. Ils étaient en compétition dans de différentes distances, dont un semi-marathon de 21 km, une course de 10 km, une marche familiale de 5 km, sans oublier un kilomètre pour des enfants.



Chaque jour, des milliers d'animaux sauvages rares et en voie de disparition sont chassés et commercialisés pour répondre à la demande de santé des personnes, a remarqué Mme Nguyen Thi Phuong Dung, directrice adjointe du Centre d'éducation.

David Shin, représentant de Sporting Republic, a affirmé que son organisation était ravie de contribuer à la conservation de la faune au Vietnam. Chaque personne a la responsabilité de mettre fin progressivement à l'utilisation d'animaux sauvages à des fins médicales ou de la santé.

Lors de l'événement, le Centre d'éducation à la nature a organisé une exposition pour partager des informations avec les participants. -VNA