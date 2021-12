Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Des représentants vietnamiens et lao ont participé le 27 décembre à un séminaire scientifique international sur le rôle de la culture et des personnes dans l’œuvre de renouveau et de développement dans les deux pays.

L'événement, organisé en ligne et en présentiel, fait partie des programmes annuels de recherche scientifique, d'échange et de coopération entre les agences dans le domaine des deux nations.

Photo d'illustration : VNA

S'exprimant lors du symposium, le secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, Khamphan Phonh Nhavong, a déclaré que son pays s'est concentré sur le rôle de la culture et des personnes dans l'œuvre de renouveau et de développement national et a promu la valeur culturelle, l'identité et les ressources humaines ces dernières années.

C'est l'un des objectifs les plus importants des politiques de développement socio-économique et un facteur clé pour la transition de la structure économique de son Etat, a-t-il déclaré.

Cependant, le secteur du développement culturel et humain lao s’avère modeste par rapport aux besoins réels du pays et de ses voisins, a-t-il dit, exprimant ainsi sa confiance que l'événement sera un forum d'échange d'expériences et de sensibilisation à la théorie et à la pratique de l'époque, en fonction de la situation de développement de chaque pays dans ce domaine.

Pour sa part, Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et directeur de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, a souligné que la culture et les personnes sont des facteurs de la plus haute importance.

La culture est la base spirituelle de la société, une ressource endogène importante et une force soft nationale, ainsi qu'elle constitue l'objectif et le moteur du développement durable dans chaque pays, a-t-il souligné.

La culture dans la société moderne a de nouveaux avantages comparatifs, qui sont largement diffusés grâce au développement des industries créatives, l'expansion du marché des produits et services culturels, fournissant ainsi des valeurs économiques et contribuant à rehausser l'image et le prestige du pays dans sur la scène internationale, a-t-il réitéré.

La conférence, qui comprenait une session plénière et quatre sessions thématiques, visait à affirmer et à clarifier le rôle de la culture et de l'homme dans le processus d'innovation et de développement économique au Vietnam et au Laos ces dernières décennies.

De plus, la conférence a mis en lumière la relation entre la culture et les gens, le rôle de la culture dans la construction de la personnalité humaine et de la moralité, en particulier celles de la jeune génération, son rôle aussi dans la création de ressources humaines de haute qualité.

Les délégués ont également analysé le rôle de la culture et de l'homme dans le processus de développement national durable, en particulier le rôle de la culture et de l'homme dans la création d'un environnement social naturel et sain avec des valeurs humanistes et progressistes, dans la gouvernance nationale et la gestion sociale, dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, et dans la réfutation des opinions erronées et hostiles, contribuant à préserver les fondements idéologiques du Parti et du régime socialiste dans le contexte actuel. -VNA