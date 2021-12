Hanoi (VNA) – Cela fait près de deux ans que le public vietnamien n’a pas eu l’occasion d’assister à des manifestions artistiques et culturelles organisées par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles… Maintenant que la vie reprend peu à peu son cours normal au Vietnam, cette agence a décidé de gâter les amateurs de BD et de littérature belge francophone.



C’est à la Bibliothèque nationale du Vietnam, un endroit exceptionnel, chargé de culture et d’histoire, que s’est déroulée vendredi 3 décembre la Journée de la littérature belge francophone 2021. Au programme: une exposition de planches de bandes dessinées belges et de couvertures d’œuvres emblématiques de la littérature belge francophones parues en vietnamien, mais aussi des échanges littéraires sous format hybride (en présentiel et en distanciel) avec deux romanciers belges francophones ayant obtenu des prix prestigieux et ayant été édités au Vietnam.

Nicolas Dervaux, le représentant de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Photo: VOV



Pour Nicolas Dervaux, le représentant de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, cette journée était une véritable fête…

«C’est avec une joie non-dissimulée que je m’adresse à vous dans le cadre du lancement de cette journée de la littérature belge francophone au Vietnam. Mon enthousiasme est d’autant plus grand que, compte tenu de la pandémie qui nous frappe encore et toujours, cette manifestation constitue le premier événement semi-présentiel que notre délégation générale peut organiser pour le 25e anniversaire de sa création», s’est-il ainsi félicité.



Kiêu Thuy Nga, la directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam, s’est quant à elle réjouie d’accueillir de nouveau un partenaire vraiment important. Il faut dire que depuis 2010, la Bibliothèque nationale est le partenaire officiel d’un programme de mécénat lancé par Wallonie-Bruxelles international, et qu’à ce titre, elle a reçu de très nombreux ouvrages.

Une vingtaine de planches du célèbre bédéiste belge Dany et des couvertures d’ouvrages publiés en vietnamien sont exposées dans le hall de la Bibliothèque nationale du Vietnam. Photo: VOV

«Pour une bibliothèque comme la nôtre, c’est vraiment une aubaine que de pouvoir recevoir régulièrement des ouvrages de qualité, écrits en français. En tout, près de 70.000 titres sont actuellement archivés. Mais il y a aussi un certain nombre d’activités de promotion de la littérature francophones qui sont organisés grâce à cette collaboration, et cette journée en est une», explique-t-elle.



Sur place, le hall de la Bibliothèque nationale du Vietnam accueille une vingtaine de planches du célèbre bédéiste belge Dany et des couvertures d’ouvrages publiés en vietnamien: un véritable régal pour l’œil de Tuân Anh, étudiant à l’Université de Hanoi.

«C’est vraiment formidable! Moi, je suis toujours un grand fan de BD belge. Cette exposition me permet de me replonger dans tous les grands fleurons du genre: Cédric, Martine, Spirou et Fantasio, les Schtroumpfs… Le pied total!», confie-t-il.

Échange littéraire à distance avec l'auteur Jean-Marc Turine. Photo: VOV





En dehors de cette exposition qui durera jusqu’au 9 décembre prochain, le public qui était présent à la Bibliothèque nationale mais aussi à distance, a également eu pu assister à deux échanges littéraires en compagnie de deux auteurs belges francophones de grand renom, qui étaient en lien depuis l’Europe.

Lors des séances de questions-réponses, Jean-Marc Turine a présenté son dernier roman La Théo des fleuves - Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2018 - alors que Laurent Demoulin a parlé de son premier roman Robinson - Prix Victor-Rossel 2017.

Voilà en tout cas de jolies histoires belges à savourer! – VOV/VNA