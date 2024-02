Photo: moitruongvadothi.vn



Hanoï (VNA) - Les forêts procurent non seulement des avantages économiques, mais elles possèdent également un immense potentiel pour le développement de l'écotourisme, du tourisme de villégiature et d'autres services connexes.



Le Vietnam possède une vaste et diversifiée réserve de ressources forestières et de terres forestières, réparties presque dans toutes les localités du pays. Le développement des services écologiques forestiers créera des sources de revenus et des emplois pour les habitants locaux, contribuant de manière significative à la réduction de la pauvreté durable dans les zones montagneuses.



Selon le Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les revenus provenant de quatre types de services écologiques forestiers (à savoir les services de fourniture de bois et de produits forestiers; les services forestiers environnementaux; les services d'absorption et de stockage du carbone; les services d'écotourisme) sont estimés à une valeur d'environ 40.000 milliards de dongs par an. Sur ce montant, les services de tourisme forestier atteignent environ 2.000 milliards de dongs.



Avec sa diversité en faune et en flore, le parc national de Cuc Phuong dans la province septentrionale de Ninh Binh accorde une grande attention au développement de l'écotourisme, notamment celui lié aux activités de sauvetage, de préservation des espèces animales et végétales sauvages.



Au Parc national de Pu Mat, dans la province de Nghe An, au Centre, il existe actuellement de nombreux sites d'écotourisme basés sur les forêts gérés par des organisations, des individus et des entreprises.



Depuis 2018, grâce au développement croissant du tourisme communautaire et à la sensibilisation accrue de la population à la protection des forêts, les atteintes aux forêts ne se produisent plus.



Selon des experts, il est nécessaire que le Vietnam adopte des politiques, des stratégies et des approches plus appropriées pour promouvoir la diversification des formes de prestation des services écologiques forestiers.



Il est également important de sensibiliser les gens au respect des valeurs forestières, pour multiplier les gestes collectifs en faveur de la protection des forêts en particulier, et de la préservation de la nature et de la biodiversité au Vietnam en général. -VNA