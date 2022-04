Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre, Vu Duc Dam, a eu mercredi 20 avril une réunion sur la situation du travail et de l’emploi du premier trimestre de 2022.

Durant les premiers mois de l’année, un grand nombre de travailleurs a été touché par le Sars-CoV-2 et d’autres devaient rester chez eux pour garder les enfants en raison de la fermeture des écoles. Ce qui explique le manque de main-d’œuvre, selon les participants à la réunion.

Selon les données officielles, plus de 16,9 millions de personnes de plus de 15 ans touchées par la pandémie de COVID-19 ont été enregistrées au premier trimestre 2022, soit une réduction de 7,8 millions par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.

Pendant ce temps, les demandes d'embauche des entreprises au Vietnam ont augmenté cette année pour atteindre 1,3 million de travailleurs, soit une augmentation de 18% en glissement annuel.



Actuellement, comme le pic épidémique est passé, la situation s’est améliorée, mais il est nécessaire de trouver des mesures pour remédier au manque de main-d’œuvre de manière plus durable, comme avec des logements destinés aux travailleurs et des politiques d’assistance en leur faveur...

Lors de la réunion, les responsables du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont proposé un certain nombre de solutions pour soutenir directement les travailleurs, aider les employeurs à recruter des travailleurs, organiser la formation pour améliorer la qualité de l'offre de main-d'œuvre, organiser le lien entre l'offre et la demande de travail…- VNA