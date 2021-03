Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Evaluant le développement socio-économique au cours des deux premiers mois de l’année, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que la double tâche de contenir la pandémie et de promouvoir les activités économiques dans la nouvelle normalité avait été réalisé avec succès.

Le gouvernement de ce mandat continuera de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches importantes et urgentes et le transfert des missions au gouvernement du prochain mandat, conformément aux réglementations du Parti, de l'État et aux dispositions de la loi, a-t-il affirmé.

Pour les tâches clés dans les temps à venir, Nguyen Xuan Phuc a insisté sur la vulgarisation, l'étude et la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, ainsi que la lutte contre le COVID-19.

Le Premier ministre a demandé aux ministères et organes compétents de proposer rapidement un deuxième ensemble de mesures de soutien pour aider les entreprises et les habitants à surmonter les difficultés dues au COVID-19.

Concernant les préparatifs de la 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale (prévue du 24 mars au 7 avril), le Premier ministre a demandé aux ministères et organes compétents de finaliser rapidement les rapports pour les envoyer à l'organe législatif et aux députés.

Lors de la réunion, le ministre du Plan et de l'Investissement a présenté le rapport complémentaire concernant la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2020. Concrètement, l’année dernière, les exportations avaient connu une croissance de 7%, soit environ 1% de plus que le chiffre précédent. La croissance du Produit intérieur brut avait atteint 2,91%. La taille économique s’était chiffrée à 271 milliards de dollars et le revenu par habitant, 2.779 dollars. -VNA