Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 4e réunion du Réseau d’experts sur l'entrepreneuriat inclusif pour l'ASEAN (NIEA) a eu lieu le 22 octobre sous forme de visioconférence.

Lors de cette réunion, les participants ont abordé des questions liées aux mécanismes, politiques et exemples en matière de promotion de l’entrepreneuriat inclusif en faveur des handicapés dans les pays de l’ASEAN, ainsi que des liens avec la réalisation du Plan directeur de l’ASEAN pour 2025 concernant les droits des handicapés …

Ils ont élaboré des recommandations générales sur la promotion de l’entrepreneuriat inclusif en faveur des handicapés pour s'orienter vers une Communauté de l’ASEAN cohésive et réactive. Ces recommandations seront soumises aux officiels et ministres chargés du bien-être social et du développement, afin de renforcer l’attention aux questions liées aux handicapés, d’encourager les entreprises à s’intéresser davantage à ces personnes.

La réunion a vu la participation de hauts officiels de l'ASEAN chargés du bien-être social et du développement, de membres du NIEA venus des 10 pays de l’ASEAN, de représentants du secrétariat de l’ASEAN, de l’UE, et de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). -VNA