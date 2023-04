Photo d'illustration: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le 21 avril, à Hanoï, le ministère de la Santé a tenu une réunion du Groupe de partenariat pour la santé.



La réunion a été co-présidée par la ministre de la Santé, Dao Hong Lan, la vice-ministre de la Santé, Nguyen Thi Lien Huong, et la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Vietnam, Angela Pratt.



Dans son discours d’ouverture, la ministre Dao Hong Lan a souligné l’importance de la réunion dans le contexte actuel où les pays du monde entier, dont le Vietnam, surmontent les conséquences de la pandémie et continuent de se développer vers l'avenir.



Selon elle, en 2023, malgré de nombreuses difficultés, son secteur persiste toujours vers l'objectif global de développer un système de santé équitable, de qualité, efficace et durable, de maîtriser efficacement l'épidémie de COVID-19 et les maladies émergentes.



Améliorer les projets de loi et d’autres textes, la gestion hospitalière ainsi que la qualité des examens et du traitement médicaux, proposer des politiques pour améliorer la rémunération du personnel médical, accélérer la réforme administrative, renforcer la formation de ressources humaines, continuer à bien contrôler le COVID-19, figurent parmi les tâches à mettre en oeuvre cette année.



Lors de la réunion, des représentants du Groupe de partenariat pour la santé et d’ONG internationales ont discuté de nombreuses questions, dont le contrôle du COVID-19, le vieillissement de la population, la vaccination. -VNA