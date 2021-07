Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion du Conseil consultatif central d'amnistie 2021 a eu lieu le 10 juillet au matin, sous la présidence de son chef, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.



Lors de la réunion a été lue la décision du président Nguyen Xuan Phuc du 30 juin 2021 sur la création du Conseil consultatif central d'amnistie 2021.



De 2009 à 2016, en application de la Loi d'amnistie de 2007, l'État a procédé à sept amnisties (deux pour la seule année 2009) à l'occasion de grandes fêtes et d'événements nationaux importants, lesquelles ont impliqué 87.111 personnes. Le taux de récidive des amnistiés était relativement faible avec seulement 1,18% sur les 10 années d'application de la Loi d'amnistie de 2007, c’est-à-dire 1.024 personnes sur les 87.111 personnes graciées.



Le 19 novembre 2018, lors de la 6e session de la 14e législature, l’Assemblée nationale a adopté la Loi d'amnistie de 2018 remplaçant celle de 2007. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné que cette amnistie était mise en œuvre dans le contexte d’évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19. Il a ainsi exigé une mise en œuvre sûre, objective, sérieuse, stricte, juste, démocratique et transparente.



Le vice-Premier ministre a souligné que les autorités locales devaient surveiller les personnes amnistiées et leur fournir des formations professionnelles afin de limiter le risque de récidive. Il a également demandé aux autorisés locales et aux organisations sociales d’assister les personnes en difficulté en favorisant leur accès à des prêts.-VNA