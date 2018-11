Panorama de la réunion de la permanence du gouvernement le 27 novembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Mardi 27 novembre, la permanence du gouvernement s’est réunie à Hanoï sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, afin de discuter du projet de résolution 01 du gouvernement concernant les missions et solutions principales au service de la mise en oeuvre du plan de développement socio-économique et des prévisions budgétaires pour 2019.



La permanence du gouvernement a également discuté de l’élaboration d’une résolution sur l’amélioration du climat des affaires et de la compétitivité nationale.



Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que la résolution 01 devrait définir clairement les missions et les solutions concretes pour maintenir le rythme de croissance. Selon lui, les objectifs fixés dans cette résolution devraient être plus élevés pour encourager de nouveaux efforts, la créativité et l’innovation. Le chef du gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité de recueillir les avis des ministères, des organes concernés et des citoyens sur le projet de résolution.



Nguyen Xuan Phuc a souligné l’importance de la croissance économique mais aussi de la qualité de la croissance et de la stabilité. Il est également important de poursuivre la restructuration budgétaire, de faire des économies, d’assurer le décaissement des investissements publics selon les délais fixés et d’accélérer la mise en oeuvre de grands projets. Il a en outre demandé au ministère des Finances d’accorder une attention particulière à la réforme fiscale.



Le Premier ministre a par ailleurs appelé à promouvoir le commerce extérieur, à accélérer l’édification de l’e-gouvernement, à favoriser le développement des sociétés spécialisées dans les technologies modernes. Il a également affirmé que le secteur social devrait retenir une plus grande attention dans la résolution. -VNA