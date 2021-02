Les écoles dans 52 villes et provinces sont autorisées à rouvrir leurs portes, dont celles de 51 localités depuis le 22 février et celles de Son La, depuis le 24 février. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, les écoles dans 52 villes et provinces sont autorisées à rouvrir leurs portes, dont celles de 51 localités depuis le 22 février et celles de Son La, depuis le 24 février.

Les autres provinces prendront leurs décisions concernant le retour des élèves à l’école en fonction de la situation épidémique locale.

Les écoles doivent prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des élèves, dont la désinfection des équipements. De plus, elles doivent collaborer avec les parents pour surveiller quotidiennement la santé des élèves à l'école ou chez eux.

Parallèlement à la prévention et à la lutte contre le COVID-19, il est important que les écoles élaborent des plans de révision et de formation dès la réouverture afin d'assurer la qualité de l’enseignement.-VNA