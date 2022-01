Les élèves de 3e dans le district de Ba Vi, en banlieue de Hanoï, sont retournés à l'école depuis début novembre 2021. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Si la situation se stabilise, le ministère de l'Éducation et de la Formation de Hanoï prévoit de proposer que les élèves de la 7e à la 12e classe (soit des 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale) retourneront à l'école après le Têt traditionnel.



Trân Thê Cuong, directeur du Service de l'éducation et de la formation de Hanoï, a informé de l'itinéraire et du plan de retour des élèves à l'école lors d'une récente réunion en ligne avec les dirigeants desdits services d’autres villes et provinces.



Il a affirmé que Hanoï n'autoriserait les élèves à aller à l'école que lorsque la situation sanitaire serait sûre. "Il est prévu que si rien ne change, après le Têt, le Service de l’éducation et de la formation continuera de proposer aux autorités municipales que tous les élèves des 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale des 30 arrondissements, districts et d’un chef-lieu retournent à l'école", a-t-il déclaré.



Ce responsable a souligné que ledit Service tiendrait compte de la situation épidémique ainsi que du taux de vaccination des élèves.



Les élèves de Hanoï ont cessé d'assister aux cours en présentiel depuis début mai 2021 lorsque la 4e vague de COVID-19 a éclaté. Le 8 novembre, environ 4.000 élèves de 3e du district de Ba Vi sont retournés à l'école. Deux semaines plus tard, d’autres collégiens de même cycle dans 17 districts suburbains et un chef-lieu ont suivi des cours en présentiel.



Depuis début décembre 2021, les élèves de terminale vont à l’école. Actuellement, environ 64.000 des quelque 2,2 millions de lycéens à Hanoï apprennent en présentiel.



Au 11 janvier 2022, le taux de vaccination des 12-14 ans dans la capitale atteignait 99,5% pour la première dose et 90,3% pour la deuxième. Pour les 15-17 ans, ils étaient respectivement de 99,4% et 93,9%.



La ville n'a pas annoncé de plan de retour pour les classes de maternelle et du primaire. -CVN/VNA