Hanoi, 9 février (VNA) - Les relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) ainsi qu'entre le Vietnam et la Belgique sont florissantes, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UE Vu Anh Quang.

l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UE Vu Anh Quang lors de la rencontre. Photo : VNA

Dans son discours lors d'une rencontre pour célébrer le Nouvel An lunaire à Bruxelles le 8 février, le diplomate Vu Anh Quang a déclaré que le fort développement des relations Vietnam-UE et Vietnam-Belgique était une preuve pour prouver la position croissante du Vietnam sur la scène internationale.Le diplomate vietnamien a également informé les participants des réalisations socio-économiques du Vietnam en 2019.Le Vietnam est actuellement l'un des pays d'Asie-Pacifique avec les relations les plus profondes avec l'UE dans le cadre d'un partenariat de coopération intégrale en termes de politique, d'économie, de commerce, d’investissement et de défense, de sécurité, a-t-il déclaré.Parmi les États membres de l'ASEAN, le Vietnam est le troisième pays à signer un accord de partenariat et de coopération et le deuxième à signer un accord de libre-échange et un accord de protection des investissements avec l'UE, qui devraient être approuvés par le Parlement européen le 12 février.Selon l'ambassadeur, la Belgique est actuellement le 7e plus grand marché d'exportation agricole du Vietnam au sein de l'UE. En 2019, le commerce bilatéral a dépassé les 3 milliards de dollars, dont le Vietnam a connu un excédent commercial de près de 2 milliards de dollars avec la Belgique Les entreprises belges ont versé plus d'un milliard de dollars au Vietnam, se classant 23e parmi 131 pays et territoires investissant dans la nation d'Asie du Sud-Est, a noté l’ambassadeur Vu Anh Quang. - VNA