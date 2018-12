Lors de la cérémonie.



Hanoi (VNA) - La liste des 60 entreprises vietnamiennes affichant la meilleure responsabilité sociétale a été dévoilée, lors d’une cérémonie tenue ce samedi matin à Hanoi par la Confédération générale du Travail du Vietnam.

Parmi ces 60 entreprises, il y a, entre autres, Samsung, Vingroup, Vietcombank.

Pham Xuân Toan, président de la société d’électricité thermique de Quang Ninh, l’une des entreprises primées, a partagé:

« Figurer dans les 60 premiers est pour nous à la fois une fierté et une responsabilité. Nous travaillerons plus étroitement avec le syndicat pour mieux défendre les droits des travailleurs. Nous participerons également plus activement aux activités sociales ».

Les critères de notation sont variés, et recouvrent aussi bien l’environnement que les conditions de travail des employés, leur rémunération, la rentabilité des entreprises… -VNA