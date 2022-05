La présidente de la Commission sociale de l'Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant leur séance de travail ce vendredi 27 mai à Hanoï dans le cadre de la 3e session de la 15e Assemblée nationale, les députés ont écouté le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung présenter un document concernant le Projet de Loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (amendé) et la présidente de la Commission sociale de l'Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh présenter un rapport sur la vérification de ce projet de loi.

La commission a insisté sur la nécessité de réviser la loi et a demandé à l’organe de rédaction de continuer les moyens d’approche et de garantie des droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Il faut respecter les droits des citoyens dans le traitement des actes de violence domestique, tout en prêtant attention aux facteurs culturels et familiaux ; compléter les règlementations pour concrétiser les tâches, les pouvoirs et la responsabilité de la Police communale dans cette question.

La commission a proposé à l'agence de rédaction de rechercher et de proposer des solutions pour prévenir et lutter contre la violence domestique adaptées aux localités où vivent de nombreuses minorités ethniques ; d’étudier l'intégration de la question de genre dans des articles et clauses spécifiques du projet de loi.

En ce qui concerne l'ajout de mesures d'éducation visant à lutter contre les actes de violence domestique et de mesures d'assistance pour contrôler la violence domestique, selon la commission, ces mesures ont été élaborées et complétées sur la base d'une recherche d'expériences internationales et peuvent être considérées comme les mesures durables pour la lutte contre la violence domestique. - VNA