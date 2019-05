La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – “La politique constante de l’Etat vietnamien est de respecter et assurer la liberté de croyance et de religion ainsi que la liberté laïque du citoyen”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, organisée le 9 mai à Hanoï, Le Thi Thu Hang a répondu à des questions de correspondants concernant un rapport de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, consacré à la situation des religions au Vietnam.



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ce rapport a reconnu les réalisations et les avancées du Vietnam en termes de garantie et de promotion des activités religieuses et des croyances. Cependant, il contient certaines évaluations qui ne sont pas objectives et a cité des informations erronées sur le Vietnam.



Le Thi Thu Hang a réaffirmé la politique constante du Vietnam sur la liberté de croyance et de religion ainsi que la liberté laïque, avant d’indiquer que cela est dans la Constitution et les lois du Vietnam et est respecté de facto.



“Ces derniers temps, le Vietnam n’a cessé de perfectionner son système juridique, ses politiques sur les croyances et les religions, notamment avec l’adoption de la loi sur les croyances et les religions et des textes d’application”, a-t-elle rappelé.



Elle a ensuite souligné des milliers de fêtes, activités croyantes et religieuses chaque année. Selon elle, 95% des Vietnamiens mènent une vie croyante. Parmi eux, 24,3 millions de personnes sont adeptes de différentes religions, soit 27% de la population vietnamienne. Le Vietnam recense en outre près de 53.000 dignitaires religieux, 134.000 subordonnés, 28.000 établissements de culte, outre plus de 8.000 fêtes croyantes et religieuses chaque année.



“Les organisations religieuses participent activement aux événements d’échange et de coopération internatonale”, a affirmé Le Thi Thu Hang, ajoutant que le Vietnam avait organisé plusieurs grands événements religieux internationaux, dont la Commémoration des 500 ans de la Réforme protestante en 2017 et le Vesak 2019. -VNA