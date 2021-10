La réserve de biosphère de Nui Chua est un endroit rare sur le continent où les tortues marines viennent pondre. Photo : VNA

Ninh Thuan (VNA) - La réserve de biosphère de Nui Chua dans la province de Ninh Thuan (Centre) est un endroit rare sur le continent où les tortues marines viennent pondre chaque année.

Selon Pham Anh Dung, chef adjoint du Bureau de la préservation marine de la réserve de biosphère de Nui Chua, dans cette région, il y a notamment deux espèces de tortues qui sont toutes en voie de disparition répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

La plage de roche Sao Hỏa (Mars) - ancien récif corallien datant de millions d'années dans la réserve de biosphère de Nui Chua. Photo : VNA

La saison de ponte va généralement de mars à novembre avec un pic de juin à août. Pendant cette période, les membres de l'équipe de protection organisent régulièrement des patrouilles pour surveiller, protéger et sauver ces animaux marins.

Selon le programme de conservation des espèces de tortues en voie de disparition du Vietnam jusqu'en 2025, avec vision d'ici 2030 approuvée par le Premier ministre, la réserve de biosphère de Nui Chua est l'une des zones prioritaires pour la protection et la restauration des habitats et zones de ponte des tortues marines.

Le Comité populaire provincial de Ninh Thuan a demandé aux services, organes et unités concernés de se coordonner avec la réserve pour renforcer la protection. De même, l’accent est mis sur la sensibilisation des gens sur les réglementations juridiques vietnamiennes et des conventions internationales auxquelles le Vietnam est membre et sur la gestion, la protection et la préservation des tortues marines.

D'une superficie naturelle de 29.856 ha, la réserve nationale de Nui Chua, dans la province du Centre méridional de Ninh Thuan, est une convergence de trois habitats - forestiers, marins et semi-désertiques - avec des écosystèmes riches et diversifiés.

La flore d’ici se compose d’environ 1.500 espèces, dont 54 répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondiale. S'y ajoutent au moins 756 espèces d'animaux forestiers, plus de 350 espèces de coraux et des centaines d'espèces maritimes.

L'une des particularités du Parc national de Nui Chua est son climat sec et chaud, semblable à de nombreux endroits en Afrique (la température la plus élevée est d'environ 42°C). Le climat rigoureux et la topographie diversifiée ont créé un modèle standard d'écosystème de forêt sèche, le plus typique du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est.

Ce site a été reconnu le 15 septembre 2021 par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère.-VNA