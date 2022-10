Au port de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon Nguyen Minh Cuong, économiste en chef du bureau de la Banque asiatique de Développement (BAD) au Vietnam, la reprise de la croissance de l'économie vietnamienne au cours des neuf derniers mois a été impressionnante et la BAD estime que les perspectives de croissance à moyen et long termes de l'économie vietnamienne sont très prometteuses.



Cette forte reprise repose sur de nombreux facteurs tels qu'une base macroéconomique stable, la stabilité politique ainsi que le succès dans la maîtrise de l'épidémie. Elle a été relativement homogène, de l'industrie aux services en passant par l’agriculture, tandis que les exportations ont fortement augmenté. La confiance des investisseurs étrangers et nationaux et de la population dans la très forte reprise a créé un soutien à l'économie.



En termes de risques, le plus grand risque pour l'économie vietnamienne est l'impact de facteurs externes, dont l’inflation dans le monde et la dépréciation de plusieurs monnaies. Le Vietnam doit être flexible, continuer à ajuster la marge de taux de change et augmenter les taux d'intérêt à un niveau approprié, selon le spécialiste. Le Vietnam doit en outre gérer le marché des changes et les banques pour éviter de mettre trop de pression sur la politique monétaire.



Ce qui importe le plus, c’est que la confiance des investisseurs étrangers et des citoyens continue d'augmenter. Les mesures du Vietnam sont efficaces.



Concernant la croissance économique du Vietnam en 2022, le directeur national de la BAD au Vietnam, Andrew Jefffries, a déclaré que son institution maintenait sa prévision de 6,5% et celle de 6,7% pour 2023.-VNA