Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a présidé mercredi 13 septembre à Hanoi la 2e réunion du Comité de pilotage chargé de faire le point sur 10 ans de mise en œuvre de la Résolution 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a présidé mercredi 13 septembre à Hanoi la 2e réunion du Comité de pilotage chargé de faire le point sur 10 ans de mise en œuvre de la Résolution 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat sur la réponse proactive au changement climatique, le renforcement de la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a demandé de faire le point sur 10 ans de mise en œuvre de la Résolution 24-NQ/TW qui doit être fondé sur une base politique, scientifique et pratique dans la perspective du développement de l'économie circulaire et de l'économie verte, énoncée dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti et qui a un lien étroit et organique entre les trois piliers du développement durable : l’économie, la société et l’environnement.

Il a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, organisme permanent du Comité de pilotage de consolider le personnel pour achever le projet récapitulatif de 10 ans de mise en œuvre de la Résolution 24-NQ/TW, afin d'assurer la plus haute qualité.

Il a également demandé de clarifier notamment les changements rapides du contexte national et international par rapport à l'époque de la publication de cette résolution avec l'émergence de nouveaux enjeux et tendances tels que la transformation verte, numérique et la connaissance économique, le net zéro…

Après 10 ans de mise en œuvre de cette Résolution, la réponse au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement ont obtenu des résultats remarquables : réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB de 8 à 10 % par rapport à 2010 ; assurance de l'équilibre du fonds foncier pour le développement économique et social ; entretien et utilisation flexibles de 3,8 millions d’hectares de terres rizicoles pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer l’efficacité de l’utilisation des terres ; transformation de la structure de consommation d’énergie afin d’augmenter la proportion d’énergies renouvelables et d’énergies nouvelles au-dessus de 5 % de l’énergie commerciale primaire totale.…. -VNA