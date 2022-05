Hanoi (VNA) - La répétition générale de la cérémonie d’ouverture des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est a eu lieu mardi soir, 10 mai, au stade My Dinh, à Hanoï, en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du comité national d’organisation de ces jeux.

Photo : VNA

La cérémonie commence par la levée du drapeau national vietnamien, suivie d’un spectacle et du défilé des délégations sportives participantes. Viennent ensuite la levée des couleurs des SEA Games et des Jeux olympiques ainsi que la procession de la flamme. Le spectacle, donné par 2000 personnes, est composé de trois parties, intitulées respectivement «L’hospitalité vietnamienne», «La force de l’Asie du Sud-Est» et «Le rayonnement de l’Asie du Sud-Est».

Lors de la répétition générale, mardi soir, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé aux responsables des cérémonies d’ouverture et de clôture des SEA Games de les peaufiner et de faire en sorte qu’elles soient brèves mais solennelles et porteuses du message de ces jeux, qui est «Pour une Asie du Sud-Est plus forte».

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à la répétition générale de la cérémonie d’ouverture des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est. Photo : VNA

Hanoï a mobilisé près de 2.000 cadres, soldats, artistes, acteurs, athlètes, étudiants de 14 unités artistiques et sportives pour participer à la préparation des programmes artistiques spéciaux lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des 31e SEA Games.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront à Hanoï et dans 11 villes et provinces du 12 au 23 mai.

Avec 40 sports et 526 événements, SEA Games 31 devrait attirer environ 10.000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais a été retardé en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.- VNA